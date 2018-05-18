Туристов в Италии будут штрафовать за пластиковую посуду

Туристов на островах Тремити в Италии будут штрафовать за использование одноразовой пластиковой посуды на сумму до 500 евро, сообщает газета La Repubblica.
"Запрет на использование на островах пластиковой одноразовой посуды вступил в силу с мая. Нарушители будут оштрафованы на месте на сумму от 50 до 500 евро. Это касается как туристов, так и местных жителей", - говорится в сообщении.
По данным издания, уровень загрязнения пластиковыми отходами на островах Тремити - самый высокий в Италии после города Портичи в Неаполе. "Запрет на использование пластиковой посуды - шаг в сторону исправления ситуации", - отмечает издание.
В дальнейшем на островах также планируют ввести запрет на пользование пластиковыми бутылками и контейнерами из полистирола.
Острова Тремити - единственный итальянский архипелаг в Адриатическом море. Эти пять островов - Сан-Домино, Сан-Никола, Капрая, Кретаччо и Пьяноза. Отдых на Тремити популярен у дайверов и любителей уединенного отдыха.
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