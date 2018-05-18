Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

Дальнее зарубежье 18.05.2018 13:35

Туристов в Италии будут штрафовать за пластиковую посуду

Туристов на островах Тремити в Италии будут штрафовать за использование одноразовой пластиковой посуды на сумму до 500 евро, сообщает газета La Repubblica.

"Запрет на использование на островах пластиковой одноразовой посуды вступил в силу с мая. Нарушители будут оштрафованы на месте на сумму от 50 до 500 евро. Это касается как туристов, так и местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным издания, уровень загрязнения пластиковыми отходами на островах Тремити - самый высокий в Италии после города Портичи в Неаполе. "Запрет на использование пластиковой посуды - шаг в сторону исправления ситуации", - отмечает издание.

В дальнейшем на островах также планируют ввести запрет на пользование пластиковыми бутылками и контейнерами из полистирола.

Острова Тремити - единственный итальянский архипелаг в Адриатическом море. Эти пять островов - Сан-Домино, Сан-Никола, Капрая, Кретаччо и Пьяноза. Отдых на Тремити популярен у дайверов и любителей уединенного отдыха.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ТУРИЗМ, ЭКОЛОГИЯ


Похожие новости


Азербайджан станет участником Средиземноморской ярмарки по археологическому туризму в Италии Азербайджан и Италия налаживают сотрудничество в сфере туризма Итальянские власти не хотят, чтобы туристы посещали только Рим, Венецию и Флоренцию За любовные послания, оставленные под балконом Джульетты в Вероне, будут штрафовать на 500 евро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]