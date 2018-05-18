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Регион 18.05.2018 13:28

Путин в беседе с Асадом говорил о необходимости вывода из САР воинских контингентов, находящихся там нелегитимно – Кремль

Слова президента РФ Владимира Путина о необходимости иностранным войскам покинуть территорию Сирии, сказанные им по итогам переговоров с президентом этой страны Башаром Асадом в четверг, касались государств, чьи военные находились там нелегитимно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Существуют страны, которые имеют своих солдат и офицеров на сирийской территории в де-факто нелегитимном с точки зрения международного права режиме", - сказал он журналистам.

"Именно об этих странах и идет речь", - продолжил Д.Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что ряд государств находятся в состоянии военно-технического сотрудничества с Дамаском, российские военные, в свою очередь, находятся в Сирии по обращению руководства этой страны, и имеют все легитимные основания там пребывать.

"Но далеко не все страны, скажем так, юридически безупречно находятся в Сирии", - добавил он.

В.Путин на встрече с Б.Асадом в четверг в Сочи выразил надежду на начало вывода иностранных вооруженных сил с территории Сирии.

"Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]