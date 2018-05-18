Путин проведет завершающее совещание по проблемам ОПК, посвященное разработкам перспективных вооружений – Песков

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу совещание, посвященное обсуждению разработок перспективных образцов вооружений и техники, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером состоится завершающая встреча из текущей серии совещаний по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня на повестке дня будет тема разработки и производства перспективных образцов вооружений и техники на предстоящий период". - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что участники совещания обсудят и те образцы вооружений, которые упоминал В.Путин в своем Послании Федеральному собранию.