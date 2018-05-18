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СНГ 18.05.2018 13:37

Путин проведет завершающее совещание по проблемам ОПК, посвященное разработкам перспективных вооружений – Песков

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу совещание, посвященное обсуждению разработок перспективных образцов вооружений и техники, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером состоится завершающая встреча из текущей серии совещаний по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня на повестке дня будет тема разработки и производства перспективных образцов вооружений и техники на предстоящий период". - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что участники совещания обсудят и те образцы вооружений, которые упоминал В.Путин в своем Послании Федеральному собранию.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]