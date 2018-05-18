Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что Израиль, судя по всему, не думал о безопасности палестинских протестующих

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил в пятницу на специальном заседании Совета ООН по правам человека, что существует мало доказательств, подтверждающих попытки Израиля не допустить жертв среди палестинцев во время протестов на границе сектора Газа.
Западные СМИ приводят слова З.Р.аль-Хусейна, согласно которым "действия (протестовавших - ИФ) сами по себе, по всей видимости, не представляли немедленной угрозы для жизни или смертельных ранений, что оправдывало бы применение летальных средств".
Он подчеркнул, что израильские силы действовали "абсолютно непропорционально" и поддержал предложение о возможном международном расследовании происшествия.
Верховный комиссар ООН также обратился с призывом к властям Израиля завершить "оккупацию" палестинских территорий, что, по мнению З.Р.аль-Хуссейна, должно снизить уровень насилия в регионе.
"Никто не стал чувствовать себя безопаснее после ужасных событий на этой неделе. Положите конец оккупации, и насилие и отсутствие безопасности во многом исчезнет", - сказал он.
При этом он заявил, что Израиль систематически нарушает права человека в отношении 1,9 млн жителей сектора Газа.
Ранее западные СМИ сообщали, что на заседании Совета в пятницу должно быть принято решение, нужно ли отправить в регион международную команду следователей в связи с массовой гибелью палестинцев на границе сектор Газа.
Палестинцы выходят на акции протеста на границе сектора Газа и Израиля с конца марта, однако наиболее жесткие столкновения между ними и солдатами армии обороны Израиля начались с понедельника, когда в Иерусалиме открыли новое американское посольство, а страна отмечала 70-летие образование еврейского государства.
Тогда жертвами столкновений стали около 60 человек, более 2 тыс. получили ранения.
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