Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в пятницу обсудят проблематику проекта газопровода "Северный поток".
"Это международный проект, вы знаете, что ситуация весьма непростая на фоне недавних заявлений, которые прозвучали из Вашингтона. По мнению Вашингтона, этот проект не соответствует интересам европейских стран. Весьма любопытная постановка вопроса", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
По его словам, можно предположить "с большой долей уверенности", что эта тема будет "достаточно активно фигурировать на повестке дня".
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