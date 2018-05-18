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Регион 18.05.2018 13:40

Песков: Путин и Меркель в ходе переговоров обсудят проект "Северный поток", ситуация весьма непростая на фоне заявлений из Вашингтона

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в пятницу обсудят проблематику проекта газопровода "Северный поток".

"Это международный проект, вы знаете, что ситуация весьма непростая на фоне недавних заявлений, которые прозвучали из Вашингтона. По мнению Вашингтона, этот проект не соответствует интересам европейских стран. Весьма любопытная постановка вопроса", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

По его словам, можно предположить "с большой долей уверенности", что эта тема будет "достаточно активно фигурировать на повестке дня".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, NORDSTREAM


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]