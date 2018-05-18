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Дальнее зарубежье 18.05.2018 13:59

ЕС активизирует Блокирующий статут по санкциям США по Ирану

Еврокомиссия, следуя договоренности лидеров ЕС на неформальной встрече в Софии, предприняла в пятницу шаги по сохранению интересов инвестиций европейских компаний в Иране и продемонстрировала приверженность Евросоюза Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщается в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе.

"Запущен официальный процесс по активизации Блокирующего статута путем обновления списка санкций США по Ирану, подпадающих под его сферу действия. Блокирующий устав запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе. Цель состоит в том, чтобы принять меры до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США", - говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия начала официальный процесс устранения препятствий для Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования деятельности за пределами ЕС в Иране, отмечается в коммюнике. "Это позволит ЕИБ поддерживать инвестиции ЕС в Иране и может быть полезным, в частности, для малых и средних предприятий. Все соответствующие правила и процедуры будут применяться к отдельным финансовым операциям", - объяснили в Брюсселе.

"В Софии мы увидели демонстрацию европейского единства. Пока иранцы соблюдают свои обязательства, ЕС, конечно, будет придерживаться соглашения, архитектором которого он был, соглашения, которое было единогласно ратифицировано Советом Безопасности ООН, и которое имеет важнейшее значение для сохранения мира в регионе и в мире", - приводятся в документе слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

При этом он отметил, что американские санкции не останутся без последствий.

"Поэтому у нас, Еврокомиссии и ЕС, есть обязанность сделать все возможное, чтобы защитить наш европейский бизнес, особенно малые и средние предприятия", - заявил Ж.-К.Юнкер.

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Тэги: ЕС, ИРАН, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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