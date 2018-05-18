Импорт кондиционеров в Азербайджан в I квартале 2018 г сократился на 26%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-марте 2018 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 26,2% - до 7,656 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $3 млн 97,5 тыс. (рост на 22,5% по сравнению с январем-мартом 2017 года)", - отметили в ведомстве.

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 77,437 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 32,1%) на сумму $12 млн 383,3 тыс. (рост на 29%).

Кроме этого, за отчетный период на 66,5% - до 46,665 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $7 млн 409,7 тыс. (рост на 73,2%).

Б.Рустамбеков