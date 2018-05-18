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СНГ 18.05.2018 14:05

Песков: Решения президента РФ о правительстве будут приняты в пятницу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что решения президента Владимира Путина на основе кандидатур, предложенных ему главой правительства Дмитрия Медведева, будут приняты уже в пятницу.

"Медведев озвучит фамилии президент примет решение", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как будет проходить встреча президента с главой правительства.

На уточняющий вопрос, примет ли глава государства эти решения сегодня, Д.Песков сказал: "Мы ожидаем, что сегодня".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]