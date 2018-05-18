Песков: Решения президента РФ о правительстве будут приняты в пятницу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что решения президента Владимира Путина на основе кандидатур, предложенных ему главой правительства Дмитрия Медведева, будут приняты уже в пятницу.

"Медведев озвучит фамилии президент примет решение", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как будет проходить встреча президента с главой правительства.

На уточняющий вопрос, примет ли глава государства эти решения сегодня, Д.Песков сказал: "Мы ожидаем, что сегодня".