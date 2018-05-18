Азербайджан в I квартале увеличил выручку от экспорта золота в 2,7 раза

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года экспортировал на мировые рынки 726,05 кг золота, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

«В I-ом квартале 2018 года экспорт золота из Азербайджана составил 726,05 кг на сумму $30 млн 907,05 тыс. В январе-марте 2017 года экспорт золота из Азербайджана составил 292,37 кг на сумму $11 млн 408,51. Таким образом, экспорт золота в количественном выражении увеличился в 2,5 раза, в стоимостном – в 2,7 раза", - отметили в правительстве.

Как сообщалось, в I-ом квартале 2018 года добыча золота из Азербайджана составила 1 тыс. 480,3 кг.

В 2017 году экспорт золота из Азербайджана составил 3 тыс. 360,59 кг на сумму $139 млн 375,54 тыс.

Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Кедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предусматривает разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Кедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года – рудник Угур.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

ЗАО "AzerGold" в 2016 году начало добычу золота и серебра с месторождения Човдар, в 2017 году - экспорт золотых и серебряных слитков.

Н.Аббасова