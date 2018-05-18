Макрон 24-25 мая примет участие в ПМЭФ, лидеры РФ и Франции обсудят на переговорах СВПД, Сирию и Украину - Кремль

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24-25 мая будет находиться в Санкт-Петербурге с официальным визитом и примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых имеется в виду обсудить развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к подписанию подготовлен ряд совместных документов.