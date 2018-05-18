Макрон 24-25 мая примет участие в ПМЭФ, лидеры РФ и Франции обсудят на переговорах СВПД, Сирию и Украину - Кремль

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24-25 мая будет находиться в Санкт-Петербурге с официальным визитом и примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
"Запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых имеется в виду обсудить развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к подписанию подготовлен ряд совместных документов.
Алиев и Жээнбеков обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном
Европа молчит, когда Армения незаконно заселяет оккупированные территории Азербайджана, заявляют в Баку
Спикер парламента призвал не преувеличивать значение санкций, принятых ПАСЕ против главы делегации Азербайджана
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 21 мая планирует привлечь 350 млн манатов
Азербайджанские компании поставят в Алтайский край 18 тыс. тонн плодоовощной продукции
Минюст РФ не допустит использование криптовалюты для создания новых финансовых пирамид - Коновалов
Бельгийские полицейские по неосторожности убили двухлетнюю дочь нелегальных мигрантов - СМИ
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись более чем в 2 млн фунтов
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт вопреки королевским традициям - СМИ
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
В РИКЦ в Баку состоялась встреча редколлегии журнала «Исторические личности» с читателями
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»