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Дальнее зарубежье 18.05.2018 14:21

Макрон 24-25 мая примет участие в ПМЭФ, лидеры РФ и Франции обсудят на переговорах СВПД, Сирию и Украину - Кремль

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24-25 мая будет находиться в Санкт-Петербурге с официальным визитом и примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых имеется в виду обсудить развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к подписанию подготовлен ряд совместных документов.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]