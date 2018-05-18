Алиев и Жээнбеков обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном

Актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном обсудили президенты двух стран Сооронбай Жээнбеков и ИльхамАлиев.

«В ходе телефонного разговора 18 мая главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном, практической реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Кыргызстана.

Ф.Исазаде