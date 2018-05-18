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Внешняя политика 18.05.2018 14:27

Алиев и Жээнбеков обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном

Актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном обсудили президенты двух стран Сооронбай Жээнбеков и ИльхамАлиев.

«В ходе телефонного разговора 18 мая главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном, практической реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Кыргызстана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КЫРГЫЗСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]