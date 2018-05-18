Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

Дальнее зарубежье 18.05.2018 15:10

Во Франции проходит очередная забастовка железнодорожников

Французские железнодорожники вновь объявили забастовку, что привело к значительным перебоям в работе транспортной системы страны, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

На работу не вышли около 15% сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF). В частности, в забастовке принимают участие около 51% машинистов и примерно 19% диспетчеров.

Отмечается, что в результате забастовки отменили около половины скоростных поездов TGV и региональных поездов TER. Планируется, что стачка продолжится в субботу.

Забастовки французских железнодорожников начались еще в начале апреля. Участники забастовок недовольны планами правительства лишить их особого статуса, который гарантирует им ряд привилегий и льгот, в том числе - ранний выход на пенсию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, ЗАБАСТОВКА


Похожие новости


Во Франции пройдет крупная забастовка железнодорожников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]