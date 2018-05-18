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СНГ 18.05.2018 15:08

Медведев представил Путину 10 кандидатур на посты вице-премьеров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил 10 кандидатур на замещение постов вице-премьеров в правительстве.

"Первый заместитель председателя правительства - министр финансов - Силуанов Антон Германович", - назвал первую кандидатуру на встрече с президентом Д.Медведев.

Среди других названных кандидатур на пост вице-премьеров: Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер - полпред в ДФО), Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко (вице-премьер - руководитель аппарата правительства).

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Тэги: РОССИЯ, КАНДИАДАТУРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]