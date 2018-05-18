Медведев представил Путину 10 кандидатур на посты вице-премьеров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил 10 кандидатур на замещение постов вице-премьеров в правительстве.

"Первый заместитель председателя правительства - министр финансов - Силуанов Антон Германович", - назвал первую кандидатуру на встрече с президентом Д.Медведев.

Среди других названных кандидатур на пост вице-премьеров: Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер - полпред в ДФО), Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко (вице-премьер - руководитель аппарата правительства).