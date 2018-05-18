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СНГ 18.05.2018 15:11

Состав министров, подчиняющихся президенту, почти не изменился, в новом правительстве МЧС возглавит Зиничев

Состав министров, подчиняющихся напрямую президенту РФ, практически не изменился.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу представил президенту кандидатуры в состав нового правительства.

Среди тех, кто возглавлял министерства, подчиняющиеся напрямую президенту, свои посты сохранили глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и глава Минюста Александр Коновалов. В новом правительстве МЧС возглавит Евгений Зиничев, сменив Владимира Пучкова.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]