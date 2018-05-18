Состав министров, подчиняющихся президенту, почти не изменился, в новом правительстве МЧС возглавит Зиничев

Состав министров, подчиняющихся напрямую президенту РФ, практически не изменился.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу представил президенту кандидатуры в состав нового правительства.

Среди тех, кто возглавлял министерства, подчиняющиеся напрямую президенту, свои посты сохранили глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и глава Минюста Александр Коновалов. В новом правительстве МЧС возглавит Евгений Зиничев, сменив Владимира Пучкова.