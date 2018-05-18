Социальный блок нового правительства РФ практически не изменился

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес президенту РФ на рассмотрение кандидатов на должности министров, социальный блок останется практически без изменений.

В частности, он предложил переназначить главой Минздрава РФ Веронику Скворцову, Владимира Мединского министром культуры, министром труда Максима Топилина, министром спорта Павла Колобкова.

Ольгу Васильеву премьер предложил назначить министром просвещения, а в новое министерство науки и высшего образования предложил назначить бывшего главу ФАНО Михаила Котюкова.