Социальный блок нового правительства РФ практически не изменился

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес президенту РФ на рассмотрение кандидатов на должности министров, социальный блок останется практически без изменений.
В частности, он предложил переназначить главой Минздрава РФ Веронику Скворцову, Владимира Мединского министром культуры, министром труда Максима Топилина, министром спорта Павла Колобкова.
Ольгу Васильеву премьер предложил назначить министром просвещения, а в новое министерство науки и высшего образования предложил назначить бывшего главу ФАНО Михаила Котюкова.
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