Медведев предложил назначить Дмитрия Патрушева министром сельского хозяйства

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить главу Россельхозбанка Дмитрия Патрушева на пост министра сельского хозяйства.

Об этом глава кабинета заявил в ходе встречи с президентом Владимиров Путиным в пятницу.

Д.Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде. В 1999 году окончил государственный университет управления по специальности "менеджмент". С 1999 по 2002 годы работал в министерстве транспорта РФ. В 2002-2004 годах учился в Дипломатической академии МИД России по специальности "Мировая экономика".

В 2004 году начал работать в Банке внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк", с 1 марта 2007 года Банк ВТБ (MOEX: VTBR)). С 2007 года занимал должность старшего вице-президента банка.

С 24 мая 2010 года - член наблюдательного совета Россельхозбанка. С 26 мая 2010 года - председатель правления Россельхозбанка.

Доктор экономических наук. Имеет государственные награды.

Он сын Николая Патрушева , нынешнего секретаря СБ РФ.