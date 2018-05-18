ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 21 мая планирует привлечь 350 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 21 мая 2018 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 350 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 21 мая проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 350 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 8,01%-10,99%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
Алиев и Жээнбеков обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном
Европа молчит, когда Армения незаконно заселяет оккупированные территории Азербайджана, заявляют в Баку
Спикер парламента призвал не преувеличивать значение санкций, принятых ПАСЕ против главы делегации Азербайджана
Бельгийские полицейские по неосторожности убили двухлетнюю дочь нелегальных мигрантов - СМИ
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись более чем в 2 млн фунтов
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт вопреки королевским традициям - СМИ
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Орешкин сохранил пост главы Минэкономразвития РФ
Абызов не войдет в состав нового правительства РФ
Медведев предложил назначить Дмитрия Патрушева министром сельского хозяйства
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
В РИКЦ в Баку состоялась встреча редколлегии журнала «Исторические личности» с читателями
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»