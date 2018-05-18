Татьяна Голикова назначена вице-премьером в новом правительстве РФ

Татьяна Голикова назначена вице-премьером РФ, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

До этого она с 2013 года была председателем Счетной палаты РФ.

Т.Голикова уже ранее занималась в правительстве вопросами здравоохранения и социального развития на посту главы соответствующего министерства в 2007-2012 годах.

Родилась 9 февраля 1966 года в г. Мытищи Московской области.

Окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию по теме регулирования в Российской Федерации межбюджетных отношений, а в 2008 году - докторскую диссертацию.

1990-1998 годах - занимала различные должности в Минфине РСФСР и Минфине РФ.

1998 год - руководитель Бюджетного департамента, член коллегии министерства финансов Российской Федерации.

1998-1999 годы - руководитель Департамента бюджетной политики, член коллегии министерства финансов Российской Федерации.

1999-2002 годы - заместитель министра финансов Российской Федерации.

2002-2004 годы - первый заместитель министра финансов Российской Федерации.

2004-2007 годы - заместитель министра финансов Российской Федерации.

2007-2012 годы - министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2012-2013 годы - помощник президента Российской Федерации.

2013-2018 годы - председатель Счетной палаты.