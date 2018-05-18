Козак сохранил пост вице-премьера РФ

Дмитрий Козак назначен вице-премьером РФ, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.
Таким образом, он сохранил свой пост в новом составе правительства.
Д.Козак является долгожителем в правительстве. В 2007-2008 году он занимал пост министра регионального развития, а затем 10 лет был вице-премьером. В этом качестве он координировал работу федеральных органов исполнительной власти, а также региональные и строительные вопросы.
Однако премьер РФ Дмитрий Медведев, представляя на встрече с фракцией "Единой России" свои соображения о новом персональном составе правительства, предложил поручить Д.Козаку заниматься вопросами промышленности и энергетики, отметив, что у него достаточный опыт для этого.
Д.Козак родился 7 ноября 1958 года в Кировоградской области Украинской ССР. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.
1990-1994 годы - заместитель начальника юридического управления, начальник юридического отдела, начальник юридического управления Санкт-Петербургского горсовета.
1994-1996 годы - председатель юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга.
1996-1998 годы председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.
В 1998 году - вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.
1999-2000 годы - руководитель аппарата правительства России, министр Российской Федерации.
2000-2003 годы - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Центра стратегических разработок.
2003-2004 годы - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
В 2004 году - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
2004-2007 годы - полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
2007-2008 годы - министр регионального развития Российской Федерации.
2008-2018 годы - заместитель председателя правительства Российской Федерации.
Первый вице-президент Азербайджана встретилась с гендиректором ЮНЕСКО в Париже
Президент Азербайджана назначил нового главу исполнительной власти города Нафталан
Глава Минобороны Азербайджана поручил усилить боевую подготовку личного состава ВС
Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю ростом, Brent торгуется у $79,5 за баррель
Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю ростом, Brent торгуется у $79,5 за баррель
Путин заявил о готовности РФ к переговорам, сохранении транзита газа через Украину при экономической целесообразности
Бельгийские полицейские по неосторожности убили двухлетнюю дочь нелегальных мигрантов - СМИ
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись более чем в 2 млн фунтов
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт вопреки королевским традициям - СМИ
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
"ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В БАКУ
Самый популярный тариф Bakcell «Əla» стал БЕЗЛИМИТНЫМ
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»