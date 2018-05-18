Козак сохранил пост вице-премьера РФ

Дмитрий Козак назначен вице-премьером РФ, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

Таким образом, он сохранил свой пост в новом составе правительства.

Д.Козак является долгожителем в правительстве. В 2007-2008 году он занимал пост министра регионального развития, а затем 10 лет был вице-премьером. В этом качестве он координировал работу федеральных органов исполнительной власти, а также региональные и строительные вопросы.

Однако премьер РФ Дмитрий Медведев, представляя на встрече с фракцией "Единой России" свои соображения о новом персональном составе правительства, предложил поручить Д.Козаку заниматься вопросами промышленности и энергетики, отметив, что у него достаточный опыт для этого.

Д.Козак родился 7 ноября 1958 года в Кировоградской области Украинской ССР. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

1990-1994 годы - заместитель начальника юридического управления, начальник юридического отдела, начальник юридического управления Санкт-Петербургского горсовета.

1994-1996 годы - председатель юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга.

1996-1998 годы председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.

В 1998 году - вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.

1999-2000 годы - руководитель аппарата правительства России, министр Российской Федерации.

2000-2003 годы - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Центра стратегических разработок.

2003-2004 годы - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

В 2004 году - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.

2004-2007 годы - полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

2007-2008 годы - министр регионального развития Российской Федерации.

2008-2018 годы - заместитель председателя правительства Российской Федерации.