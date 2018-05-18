Константин Чуйченко назначен вице-премьером России

Константин Чуйченко назначен вице-премьером РФ, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.
Ранее он занимал пост начальника Контрольного управления президента РФ.
К.Чуйченко родился 12 июля 1965 года в Липецке.
Окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова.
1987-1992 годы - проходил службу в органах прокуратуры и в органах безопасности на офицерских должностях.
В 1992-2001 годах - работал в коммерческих структурах, а также был членом международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" (адвокат первой юридической консультации московского отделения).
2001-2002 годы - начальник юридического департамента "Газпрома".
2002-2008 годы - начальник юридического департамента, член правления "Газпрома".
2008-2018 годы - помощник президента - начальник Контрольного управления президента Российской Федерации.
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