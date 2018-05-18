Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 20° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

Регион 18.05.2018 16:50

Министры обороны стран ОДКБ 23 мая обсудят в Астане угрозы военной безопасности в Центральной Азии

Заседание Совета министров обороны (СМО) государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдёт в среду, 23 мая, в столице Казахстана Астане.

"Заседание СМО пройдет в узком и расширенном составе. Главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", - сказано в сообщении секретариата ОДКБ, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

В частности, планируется одобрить план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на следующий год.

"Всего в проект повестки дня заседания СМО включено более 10 вопросов", - говорится в пресс-релизе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗИЯ, ОДКБ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Газпром увеличивает закупки газа в Узбекистане и Казахстане в 2017 и 2018 гг до 20 млрд куб. м Поставки энергоресурсов из РФ в Азию будут осуществляться не в ущерб Европе - Дворкович Москва собирается помочь Центральной Азии экономически, чтобы ликвидировать наркотрафик из Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]