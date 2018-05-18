Министры обороны стран ОДКБ 23 мая обсудят в Астане угрозы военной безопасности в Центральной Азии

Заседание Совета министров обороны (СМО) государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдёт в среду, 23 мая, в столице Казахстана Астане.
"Заседание СМО пройдет в узком и расширенном составе. Главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", - сказано в сообщении секретариата ОДКБ, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.
В частности, планируется одобрить план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на следующий год.
"Всего в проект повестки дня заседания СМО включено более 10 вопросов", - говорится в пресс-релизе.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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