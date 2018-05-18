Рубль немного укрепляется к доллару и евро днем в пятницу

Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу днем; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в условиях высоких цен на нефть и улучшения ситуации на рынке валют emerging markets.

Курс доллара США составил 62,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,25 руб./EUR1, опустившись на 6,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 4,19 копейки - до 67,15 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,93 копейки, до 61,9408 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,33 копейки, до 73,1769 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро в условиях общего улучшения ситуации на рынках валют emerging markets. Рост доходностей десятилетних гособлигаций США замедлился в последний день недели, что позитивно сказывается на интересе инвесторов к рисковым активам. Доходность 10-летних госбумаг США находится на отметке 3,097% годовых при том, что ранее в ходе торгов доходность достигала уровня 3,128% годовых впервые с июля 2011 года.

На следующей неделе компаниям-экспортерам предстоят основные налоговые выплаты мая, что также поддерживает интерес к рублю. Пик налогового периода приходится на 25-28 мая, когда российские компании будут выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Согласно опросу Reuters, весь объем майских налогов оценивается в 1,6-1,8 трлн рублей, НДПИ - в 0,4-0,5 трлн рублей.

Рубль не отреагировал на новый состав правительства РФ, который премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил главе государства Владимиру Путину. "В соответствии с частью 2 статьи 112 Конституции председатель правительства должен представить президенту страны кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и министров РФ, то есть членов правительства. Как мы с вами и договаривались, я готов это сделать. Называю тогда всех. Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Силуанов Антон Германович", - сказал Д.Медведев. После озвучивания им всего перечня кандидатов В.Путин сообщил, что согласен с ним.

Нефтяной рынок продолжает подниматься на опасениях дефицита топлива в мире, обе основные нефтяные марки завершают неделю в "зеленой зоне". Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК 18 мая поднялась на 0,58% - до $79,76 за баррель. Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на 0,22% - до $71,73 за баррель.

С начала недели стоимость Brent выросла на 3,2%, WTI - на 1,2%. Brent завершает в плюсе шестую неделю подряд, чего не наблюдалось последние семь лет. Кроме того, в ходе торгов в четверг стоимость контракта поднималась выше $80 за баррель впервые с конца ноября 2014 года.

Нефть дорожает на фоне сигналов снижения предложения топлива на мировом рынке. Инвесторы в первую очередь опасаются падения экспорта нефти из Ирана после введения против страны американских санкций, а также с тревогой следят за падающей нефтедобычей в Венесуэле, которая переживает острый экономический кризис.

Между тем эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) отметили, что ОПЕК и партнеры картеля, наконец, достигли своей цели по сокращению излишков запасов топлива в мире.

Тем временем ранее министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ провели телефонные переговоры, в ходе которых списали волатильность нефтяного рынка в последнее время на геополитические факторы, отметив, что объем предложения остается высоким. Министры вновь выразили готовность реализовать меры, обеспечивающие стабильность нефтяного рынка.

"Рубль завершает неделю на уровнях, близких к тем, что наблюдались в начале недели. Динамика российской валюты определяется двумя основными факторами: сохранением довольно нервозной атмосферы вокруг валют развивающихся стран, рисками новых пакетов антироссийских санкций, но максимальные за последние 3,5 года цены на нефть формируют довольно сильный источник поддержки. На следующей неделе локальным фактором дополнительного спроса на рубли станет приближение пика налоговых платежей 25 мая. Достаточно сложный внешний фон в настоящее время ограничивает потенциал дальнейшего укрепления российской валюты", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Ралли цен на "черное золото" было вызвано геополитикой. В ближайшие дни нас ожидает нисходящее коррекционное движение. Первым подтверждением начала коррекции станет падение цены на нефть ниже $78,95 за бочку, вторым - ниже $77,6 за баррель. Для рубля сохраняются геополитические риски. Учитывая планы США ввести в отношении России новые санкции, ожидаем повышения курсов доллара и евро до 66,5 руб./$1 и 82 руб./EUR1 соответственно. Негатив сглаживают дорогая нефть и налоговый период в России", - подчеркивает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

"В целом рубль полностью зависит от аппетита к риску инвесторов на внешних рынках. С мая индекс доллара пребывает на максимумах с начала 2018 года. Рост цен на нефть в подобных условиях пока способен лишь ограничивать потери рубля по сравнению с другими валютами emerging markets. При этом в текущие рекордные цены на нефть во многом заложены геополитические факторы, влияние которых в дальнейшем может сократиться, что грозит риском масштабной фиксации прибыли на рынке нефти. В этом случае, при сохранении текущих позиций доллара на глобальном рынке, рублю не избежать коррекции до минимумов апреля-мая даже без усиления рисков в отношении новых санкций", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов МБК выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,36% годовых каждая. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 7,35%, 7,42% и 7,37% годовых соответственно.