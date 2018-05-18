Доходы Бакметрополитена в I квартале от пассажироперевозок составили около 11 млн манатов

Доходы ЗАО «Бакинский метрополитен» в I-ом квартале 2018 года от оказания услуг по перевозке пассажиров составили 10 млн 962,2 тыс. манатов, что на 0,5% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
"В I-ом квартале 2018 года услугами метрополитена воспользовалось 56 млн 440,3 тыс. пассажиров (рост на 1,9%). Общий объем услуг, оказанных Бакметрополитеном за отчетный период составил 10 млн 962,2 тыс. манатов против 11 млн 16,9 тыс. манатов в январе-марте 2017 года", - отметили в комитете.
По данным статистики, в целом, предприятия в сфере транспорта и складского хозяйства в январе–марте 2018 года оказали услуг на сумму 1 млрд 718,9 млн манатов.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий и 23-х действующих станций. В рамках реализации Госпрограммы по развитию метро, до 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро – 109 км.
Н.Аббасова
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