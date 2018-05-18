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Регион 18.05.2018 17:29

Меркель: СВПД несовершенен, но это лучше, чем ничего

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе несовершенен, но он лучше, чем ничего, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы говорили о сложной ситуации с выходом США из соглашения по иранской программе", - сказала она в пятницу на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она подчеркнула, что "Германия, Великобритания и Франция, и все наши коллегии в ЕС поддерживают это соглашение и в дальнейшем мы продолжаем придерживаться его".

"Это соглашение не совершенно, но оно лучше, чем никакое соглашение, поэтому с Ираном нужно продолжать переговоры об этом", - сказала А.Меркель.

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Тэги: МЕРКЕЛЬ, СВПД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]