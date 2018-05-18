Меркель: СВПД несовершенен, но это лучше, чем ничего

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе несовершенен, но он лучше, чем ничего, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы говорили о сложной ситуации с выходом США из соглашения по иранской программе", - сказала она в пятницу на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она подчеркнула, что "Германия, Великобритания и Франция, и все наши коллегии в ЕС поддерживают это соглашение и в дальнейшем мы продолжаем придерживаться его".
"Это соглашение не совершенно, но оно лучше, чем никакое соглашение, поэтому с Ираном нужно продолжать переговоры об этом", - сказала А.Меркель.
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