Москва и Берлин будут совместно способствовать политическому урегулированию в Сирии - Путин

Россия и Германия будет вносить совместный вклад в процесс политического урегулирования и стабилизацию ситуации "на земле" в Сирии, включая доставку гуманитарной помощи, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Констатировали, что необходимо совместно вносить вклад как в процесс политического урегулирования, в том числе на Женевской и Астанинской площадках, так и в стабилизацию ситуации "на земле", в предоставлении гуманитарной помощи населению Сирии", - сказал В.Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
По его словам, в Москве отмечают "стремление ФРГ серьезно участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры Сирии".
"Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованию с законными властями", - подчеркнул В.Путин.
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