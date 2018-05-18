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Дальнее зарубежье 18.05.2018 17:38

Москва и Берлин будут совместно способствовать политическому урегулированию в Сирии - Путин

Россия и Германия будет вносить совместный вклад в процесс политического урегулирования и стабилизацию ситуации "на земле" в Сирии, включая доставку гуманитарной помощи, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Констатировали, что необходимо совместно вносить вклад как в процесс политического урегулирования, в том числе на Женевской и Астанинской площадках, так и в стабилизацию ситуации "на земле", в предоставлении гуманитарной помощи населению Сирии", - сказал В.Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, в Москве отмечают "стремление ФРГ серьезно участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры Сирии".

"Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованию с законными властями", - подчеркнул В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]