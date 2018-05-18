Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 20° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

СНГ 18.05.2018 17:44

Путин: ничего не вижу необычного, если Россия примет закон об ответственности за выполнение антироссийских санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит препятствий для принятия закона, предусматривающего ответственность за выполнение антироссийских санкций.

"Насколько известно, в Европе такой закон есть. Наши коллеги из Брюсселя хотят активизировать этот закон для защиты интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны США. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон", - сказал В.Путин в пятницу на брифинге в Сочи по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Вместе с тем он отметил, что подобный закон "должен быть сбалансированным, не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем партнерам, которые добросовестно работают в России".

"Я уверен, что так оно и будет. Как вы знаете, парламент отодвинул принятие этого закона для дополнительных консультаций с правительством РФ, которое сегодня только окончательно сформировано", - отметил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСДУМА, ЗАКОНОПРОЕКТ


Похожие новости


Трамп поручил Помпео готовить план санкций против РФ в ответ на предполагаемое нарушение ДРСМД Грузинский президент считает, что в основе его диалога с российским коллегой должна лежать обоюдная выгода Президент России рассчитывает на сохранение динамики сотрудничества с Арменией при новом премьере Эрдоган видит положительный эффект от сотрудничества Турции, РФ и Ирана в Сирии, несмотря на сохранение власти Асада Лукашенко посетит Россию и Таджикистан Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]