Путин: ничего не вижу необычного, если Россия примет закон об ответственности за выполнение антироссийских санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит препятствий для принятия закона, предусматривающего ответственность за выполнение антироссийских санкций.
"Насколько известно, в Европе такой закон есть. Наши коллеги из Брюсселя хотят активизировать этот закон для защиты интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны США. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон", - сказал В.Путин в пятницу на брифинге в Сочи по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Вместе с тем он отметил, что подобный закон "должен быть сбалансированным, не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем партнерам, которые добросовестно работают в России".
"Я уверен, что так оно и будет. Как вы знаете, парламент отодвинул принятие этого закона для дополнительных консультаций с правительством РФ, которое сегодня только окончательно сформировано", - отметил президент.
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