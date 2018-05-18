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Карабахский конфликт 18.05.2018 17:40

Глава Минобороны Азербайджана поручил усилить боевую подготовку личного состава ВС

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поручил усилить боевую и морально-психологическую подготовку личного состава Вооруженных сил Азербайджана.

З.Гасанов принял участие в семинаре "Актуальные проблемы морально-психологического обеспечения современного боя". В мероприятии приняли участие командиры военных соединений, заместители начальников специальных военных учреждений по личному составу.

"З.Гасанов поручил усилить работы по боевой и морально-психологической подготовке, соблюдать правила безопасности и повысить бдительность", - говорится в сообщении Минобороны.

Министр подчеркнул, что целенаправленная внутренняя и внешняя политика, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым полностью изолировала Армению от всех региональных и международных экономических проектов, сделала ее финансово зависимой от иностранных грантов.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНИСТР, ОБОРОНА, БОЕГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]