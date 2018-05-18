Глава Минобороны Азербайджана поручил усилить боевую подготовку личного состава ВС

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поручил усилить боевую и морально-психологическую подготовку личного состава Вооруженных сил Азербайджана.
З.Гасанов принял участие в семинаре "Актуальные проблемы морально-психологического обеспечения современного боя". В мероприятии приняли участие командиры военных соединений, заместители начальников специальных военных учреждений по личному составу.
"З.Гасанов поручил усилить работы по боевой и морально-психологической подготовке, соблюдать правила безопасности и повысить бдительность", - говорится в сообщении Минобороны.
Министр подчеркнул, что целенаправленная внутренняя и внешняя политика, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым полностью изолировала Армению от всех региональных и международных экономических проектов, сделала ее финансово зависимой от иностранных грантов.
Ф.Исазаде
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