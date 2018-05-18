Комментируя недавние высказывания президента США Дональда Трампа, он сказал: "Позиция США по "Северному потоку 2" давно известна нам. Можно сказать о редком факте преемственности сегодняшней администрации позиции, которую занимала администрация Обамы", - констатировал В.Путин.
В числе причин такой позиции он назвал два соображения. Первое - "оказание поддержки Украине, которая не очень хочет развивать с нами отношения, но хочет получать деньги за транзит $2-3 млрд в год".
"Мы готовы продолжать транзит при экономической целесообразности, и она может быть достигнута в ходе переговоров", - заверил он.
Проект "Северный поток 2" открыт для участия в нем и других партнёров, а не только тех компаний, которые сейчас в нем участвуют, заявил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.
Сейчас проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.
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