Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 20° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

СНГ 18.05.2018 17:50

Путин: "Северный поток 2" открыт для участия в нем и других партнёров, а не только тех, кто сейчас участвует

Комментируя недавние высказывания президента США Дональда Трампа, он сказал: "Позиция США по "Северному потоку 2" давно известна нам. Можно сказать о редком факте преемственности сегодняшней администрации позиции, которую занимала администрация Обамы", - констатировал В.Путин.

В числе причин такой позиции он назвал два соображения. Первое - "оказание поддержки Украине, которая не очень хочет развивать с нами отношения, но хочет получать деньги за транзит $2-3 млрд в год".

"Мы готовы продолжать транзит при экономической целесообразности, и она может быть достигнута в ходе переговоров", - заверил он.

Проект "Северный поток 2" открыт для участия в нем и других партнёров, а не только тех компаний, которые сейчас в нем участвуют, заявил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.

Сейчас проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, СЕВЕРНЫЙ-ПОТОК


Похожие новости


В МИД РФ сожалеют, что Германия и Франция отошли от здравого курса в отношении России Не менее 10 стран Европы могут принять меры против РФ в связи с отравлением Скрипаля - СМИ До 20 стран ЕС могут объявить о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - газета Азербайджанец пытался провезти в РФ из Белоруссии 10 тонн европейских яблок, но был остановлен ФСБ после погони Газпром: покупатели российского газа после 2019г хотят получать его по новым коридорам, а не через Украину США заставляют европейцев отказаться от "Северного потока - 2" - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]