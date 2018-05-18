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18.05.2018 17:52

ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3 млн манатов на строительство нового моста в прифронтовом Бардинском районе.

Согласно распоряжению И.Алиева, мост будет построен над рекой Тертер на месте старого, находящегося в аварийном состоянии.

Средства на снос старого и строительство нового моста будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: МОСТ, СРЕДСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]