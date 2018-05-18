ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3 млн манатов на строительство нового моста в прифронтовом Бардинском районе.
Согласно распоряжению И.Алиева, мост будет построен над рекой Тертер на месте старого, находящегося в аварийном состоянии.
Средства на снос старого и строительство нового моста будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Ф.Исазаде
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