ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3 млн манатов на строительство нового моста в прифронтовом Бардинском районе.

Согласно распоряжению И.Алиева, мост будет построен над рекой Тертер на месте старого, находящегося в аварийном состоянии.

Средства на снос старого и строительство нового моста будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде