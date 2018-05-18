Президент США Дональд Трамп - хороший предприниматель и продвигает поставки американского сжиженного газа на европейский рынок, но Россия будет бороться за продвижение проекта газопровода "Северный поток-2", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я понимаю президента США, он защищает интересы своего бизнеса, хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт", - сказал В.Путин в пятницу по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, "Дональд - не просто президент США сегодня, он еще и крепкий, хороший предприниматель".

"Мы, со своей стороны, работаем. Мы считаем его (проект "Северный поток-2") выгодным для нас, будем за него бороться", - сказал В.Путин.

Президент РФ отметил, что продажи американского сжиженного газа на европейском рынке возможны, но это дорого.

"Это примерно на 25, 30% даже бывает, дороже, чем российский трубный газ в Европе", - сказал В.Путин.

Он отметил, что сейчас "понастроили" терминалов по приемке сжиженного газа в Европе, а используются они примерно на 25-30% - тоже по причине экономической нецелесообразности.

Говоря о позиции США, выступающих против реализации проекта "Северный поток-2", российский лидер также отметил, что эта позиция продиктована соображениями Вашингтона о необходимости "оказания поддержки Украине, которая развивать отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием".

"Это примерно $2-3 млрд. в год", - сказал президент РФ.

"(США) хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками", - добавил В.Путин.