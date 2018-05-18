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Внутренняя политика 18.05.2018 18:08

Президент Азербайджана назначил нового главу исполнительной власти города Нафталан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Ровшана Ибрагимова главой исполнительной власти города Нафталан.

На этом посту он заменил Натига Асланова, который другим распоряжением президента, был освобожден от ранее занимаемой должности.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]