Президент Азербайджана назначил нового главу исполнительной власти города Нафталан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Ровшана Ибрагимова главой исполнительной власти города Нафталан.

На этом посту он заменил Натига Асланова, который другим распоряжением президента, был освобожден от ранее занимаемой должности.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков