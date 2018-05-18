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Дальнее зарубежье 18.05.2018 18:25

Власти Германии потребовали отозвать 60 тыс. автомобилей Porsche

Министерство транспорта Германии потребовало от компании Porsche, входящей в группу Volkwagen, отозвать с рынка около 60 тыс. внедорожников моделей Macan и Cayenne, на которых были обнаружены устройства, занижающие показатели вредных выбросов.

Федеральное управление по вопросам транспортных средств (KBA) ФРГ обязало Porsche удалить указанные устройства, которые могут приводить к повышению выбросов оксида азота.

Отзыв касается автомобилей, оснащенных дизельными двигателями модели Euro-6.

Акции Volkswagen дешевеют на 0,1% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 4%, до 86,26 млрд евро.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, PORSCHE, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]