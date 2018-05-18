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Дальнее зарубежье 18.05.2018 21:03

Европа пытается добиться того, чтобы Иран не покинул сделку по ИЯП - Меркель

Страны Европы ведут переговоры с Ираном, чтобы Тегеран остался в сделке по иранской ядерной программе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы со стороны Европы, европейцев с Ираном ведем свои контакты, говорим об этом, чтобы Иран остался верен этому соглашению", - сказала А.Меркель журналистам на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Она отметила, что это соглашение гарантирует "больше безопасности и контроля".

По словам А.Меркель, для Ирана остаться в рамках соглашения - ценность. "Для Ирана это было бы хорошо и полезно сказать: да, мы будем соблюдать свои обязанности", - сказала канцлер.

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Тэги: ЕВРОПА, ИРАН, АТОМ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]