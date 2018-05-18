Европа пытается добиться того, чтобы Иран не покинул сделку по ИЯП - Меркель

Страны Европы ведут переговоры с Ираном, чтобы Тегеран остался в сделке по иранской ядерной программе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы со стороны Европы, европейцев с Ираном ведем свои контакты, говорим об этом, чтобы Иран остался верен этому соглашению", - сказала А.Меркель журналистам на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным.
Она отметила, что это соглашение гарантирует "больше безопасности и контроля".
По словам А.Меркель, для Ирана остаться в рамках соглашения - ценность. "Для Ирана это было бы хорошо и полезно сказать: да, мы будем соблюдать свои обязанности", - сказала канцлер.
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