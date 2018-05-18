Рубль, нефть и футбол ослабят влияние на Россию санкций США - Pictet

Последний раунд американских санкций не окажет существенного влияния на Россию по четырем причинам, прогнозирует Pictet Asset Management.

"Сильный мировой спрос на нефть вместе с продлением соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи привел к росту цен до $80 за баррель в тот момент, когда рубль упал", - отмечается в сообщении компании.

"Уже недооцененная" российская нацвалюта выступила как абсорбирующее вещество. Рубль подешевел после введения санкций в апреле на 6,2% относительно американского доллара, но номинальный курс опустился всего на 0,3%, отмечает агентство Bloomberg.

"Краткосрочное инфляционное давление усилилось, но мы ожидаем его ослабления к концу этого года", - говорится в сообщении Pictet.

По мнению экспертов, российский бюджет находятся в "отличной форме", поскольку значительный профицит счета текущих операций позволит сгладить последствия санкций.

"Наш опережающий индикатор также указывает на устойчивый рост ВВП", прежде всего за счет нефтегазового сектора, а также улучшение ситуации на рынке труда и увеличение промышленного производства, отмечается в сообщении.

Чемпионат мира по футболу, который пройдет в стране этим летом, также может стать противовесом санкциям, полагают в Pictet.