Рубль, нефть и футбол ослабят влияние на Россию санкций США - Pictet

Последний раунд американских санкций не окажет существенного влияния на Россию по четырем причинам, прогнозирует Pictet Asset Management.
"Сильный мировой спрос на нефть вместе с продлением соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи привел к росту цен до $80 за баррель в тот момент, когда рубль упал", - отмечается в сообщении компании.
"Уже недооцененная" российская нацвалюта выступила как абсорбирующее вещество. Рубль подешевел после введения санкций в апреле на 6,2% относительно американского доллара, но номинальный курс опустился всего на 0,3%, отмечает агентство Bloomberg.
"Краткосрочное инфляционное давление усилилось, но мы ожидаем его ослабления к концу этого года", - говорится в сообщении Pictet.
По мнению экспертов, российский бюджет находятся в "отличной форме", поскольку значительный профицит счета текущих операций позволит сгладить последствия санкций.
"Наш опережающий индикатор также указывает на устойчивый рост ВВП", прежде всего за счет нефтегазового сектора, а также улучшение ситуации на рынке труда и увеличение промышленного производства, отмечается в сообщении.
Чемпионат мира по футболу, который пройдет в стране этим летом, также может стать противовесом санкциям, полагают в Pictet.
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