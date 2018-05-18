Путин заявил о готовности РФ к переговорам, сохранении транзита газа через Украину при экономической целесообразности

Москва готова к переговорам с Киевом для достижения экономической целесообразности сохранения транзита газа через территорию Украины, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Мы, собственно говоря, не против. Я уже сказал, что мы готовы сохранить транзит при экономической целесообразности", - сказал В.Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.

По его словам, такая целесообразность "может быть достигнута в ходе переговоров".

"И мы готовы к этим переговорам с украинской стороной", - подчеркнул В.Путин.

Говоря о позиции США, выступающих против реализации проекта "Северный поток 2", российский лидер отметил, что эта позиция продиктована соображениями Вашингтона о необходимости "оказания поддержки Украине, которая развивать отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием".

"Это примерно $2-3 млрд в год", - сообщил он. "(США) хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками", - сказал В.Путин.