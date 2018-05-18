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ТЭК 18.05.2018 18:43

Путин заявил о готовности РФ к переговорам, сохранении транзита газа через Украину при экономической целесообразности

Москва готова к переговорам с Киевом для достижения экономической целесообразности сохранения транзита газа через территорию Украины, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Мы, собственно говоря, не против. Я уже сказал, что мы готовы сохранить транзит при экономической целесообразности", - сказал В.Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.

По его словам, такая целесообразность "может быть достигнута в ходе переговоров".

"И мы готовы к этим переговорам с украинской стороной", - подчеркнул В.Путин.

Говоря о позиции США, выступающих против реализации проекта "Северный поток 2", российский лидер отметил, что эта позиция продиктована соображениями Вашингтона о необходимости "оказания поддержки Украине, которая развивать отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием".

"Это примерно $2-3 млрд в год", - сообщил он. "(США) хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]