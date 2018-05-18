Роскомнадзор заявил, что не имеет отношения к ситуации, связанной со сбоем в работе соцсетей "Фейсбук" и "Инстаграм".
"Роскомнадзор к данной ситуации не имеет никакого отношения", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.
Ранее многочисленные пользователи соцсетей сообщали об отсутствии доступа к соцсетям "Фейсбук" и "Инстаграм".
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