Министр обороны Эстонии призывает НАТО, ЕС и США совместно обеспечивать сдерживание на восточном фланге

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) считает, что НАТО сможет обеспечить сдерживание вероятного противника на восточном направлении только при тесном сотрудничестве Евросоюза и США.
"НАТО должно улучшить свои возможности оказания помощи союзникам, на которых совершено нападение. Обеспечить сдерживание на восточном фланге НАТО сможет только при тесном сотрудничестве с Европейским союзом и США", - заявил Ю.Луйк в Братиславе (Словакия) на международном форуме безопасности Globsec.
Слова министра привели "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе министерства обороны Эстонии.
При этом, по словам Ю.Луйка, главное внимание должно быть уделено скорости реагирования и повышению готовности войск. Необходимо тренироваться в перемещении войск НАТО между различными территориями альянса, чего не делалось после окончания "холодной войны", призвал министр.
Он считает, что эта работа не должна гаситься бюрократическими препонами. Поэтому важно, чтобы как Европейский союз, так и государства НАТО на предстоящих летом саммитах дали политическое обещание ускорить процедуры перемещения войск союзников через свои границы, отметил Ю.Луйк.
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