В Стамбуле при участии турецкого руководства проходит многотысячная акция в поддержку палестинцев

Несколько тысяч человек в Стамбуле вышли на демонстрацию на площади Еникапы против действий Израиля в секторе Газа и в поддержку палестинцев, сообщает в пятницу "Анадолу".
Демонстранты пришли на демонстрацию с палестинским флагом в руках. Они выкрикивают лозунги: "Иерусалим - наша красная черта".
Демонстрация проходит по инициативе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пожелавшего выразить солидарность палестинцам.
В акции, проходящей под официальным лозунгом: "Нет угнетению! Поддержим Палестину!", принимает участие и сам президент Турции Р.Т.Эрдоган, а также премьер-министр Бинали Йылдырым и председатель оппозиционной турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели.
Д.Бахчели, выступая на демонстрации, раскритиковал ряд арабских стран, не оказывающих, по его мнению, должной поддержки палестинцам.
"Почему Эр-Рияд, Абу-Даби или Каир не оказывают поддержки Палестине? Эти страны избегают упоминаний Иерусалима и Палестины, выступают лишь с поверхностной критикой в адрес США и Израиля. Это позорно!" - считает турецкий политик.
По данным агентства, акции протеста против действий Израиля в секторе Газа прошли также в провинциях Кайсери и Невшехир.
Жертвами столкновений, произошедших в понедельник на границе сектора Газа между палестинцами и израильскими военными, стали более 60 человек, еще 2 тыс. получили ранения.
Массовые акции протеста палестинцы проводят с конца марта, однако 14 мая, в день открытия нового посольства США в Иерусалиме, количество участников демонстрации на границе с Израилем достигло 40 тыс. человек. В итоге акция протеста переросла в беспорядки и столкновения.
Палестинцы считают Иерусалим оккупированным Израилем городом, а также желают сделать восточную часть Иерусалима столицей своего государства в будущем.
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