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Дальнее зарубежье 18.05.2018 20:45

Совет ООН по правам человека одобрил предложение о расследовании столкновений в секторе Газа

Совет ООН по правам человека большинством голосов одобрил предложение о проведении расследования столкновений между палестинцами и израильскими военными в секторе Газа, сообщает в пятницу организация в "Твиттере".

За проект резолюции, призывающий к проведению расследования, проголосовали 29 стран, 14 стран воздержались от голосования (среди них Германия и Великобритания), а также две страны - США и Австралия - проголосовали против расследования.

Целью расследования будет установить, имело ли место нарушение прав человека в секторе Газа, в восточной части Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан.

Голосование проводилось на 28-ой специальной сессии Совета "Нарушения международного права в ситуации с гражданскими протестами в палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Жертвами столкновений, произошедших в понедельник на границе сектора Газа между палестинцами и израильскими военными, стали более 60 человек, еще 2 тыс. получили ранения.

Массовые акции протеста палестинцы проводят с конца марта, однако 14 мая, в день открытия нового посольства США в Иерусалиме, количество участников демонстрации на границе с Израилем достигло 40 тыс. человек. В итоге акция протеста переросла в беспорядки и столкновения.

Палестинцы считают Иерусалим оккупированным Израилем городом, а также желают сделать восточную часть Иерусалима столицей своего государства в будущем.

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Тэги: ООН, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПАЛЕСТИНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]