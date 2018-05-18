Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердила приверженность Германии реализации проекта "Северный поток-2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы почувствовали очередное подтверждение, теперь уже на уровне канцлера - перед этим такое подтверждение сделал министр иностранных дел ФРГ, когда был в Москве, - что Германия привержена "Северному потоку-2", - сказал С.Лавров, отвечая в пятницу на вопросы журналистов.