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СНГ 18.05.2018 19:21

Меркель подтвердила приверженность Германии "Северному потоку-2" - Лавров

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердила приверженность Германии реализации проекта "Северный поток-2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы почувствовали очередное подтверждение, теперь уже на уровне канцлера - перед этим такое подтверждение сделал министр иностранных дел ФРГ, когда был в Москве, - что Германия привержена "Северному потоку-2", - сказал С.Лавров, отвечая в пятницу на вопросы журналистов.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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