Трамп не исключает, что ФБР по политическим мотивам следило за ходом его избирательной кампании на пост президента США

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) имели своего информатора, который по политическим мотивам следил за ходом его предвыборной кампании в 2016 году.
"Доклады подтверждают то, что по меньшей мере один сотрудник ФБР с политическими целями был внедрен в мою предвыборную кампанию в преддверии президентских выборов. Это произошло в самом начале (кампании - ИФ), задолго до того, как вся выдуманная история про связи с Россией стала одной из главных "фейковых" новостей. Если это правда, то это станет самым большим политическим скандалом!" - написал Д.Трамп в "Твиттере".
Помимо этого, Д.Трамп в очередной раз отметил, что в отношении бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба необходимо провести расследование.
"Почему в отношении Э.Маккейба не проводится расследование в связи с вероятным получением $700 тыс. от демократов в Вирджинии, под руководством лучшего друга Хиллари Клинтон Терри Маколиффа, для его (Э.Маккейба - ИФ) жены, когда та баллотировалась (в Сенат - ИФ)?" - подчеркнул американский президент.
Э.Маккейб неоднократно подвергался критике со стороны Д.Трампа и Республиканской партии США, представители которой обвиняли его в предвзятости.
Так, в прошлом году Д.Трамп заявлял, что недоволен тем, как Э.Маккейб проявил себя в расследовании в отношении его бывшей соперницы на президентских выборах Х.Клинтон. Президент обвинил сотрудника ФБР в предвзятом отношении к расследованию, так как Х.Клинтон оказывала финансовую поддержку супруге Э.Маккейба, когда та баллотировалась в Сенат.
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