Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 27° Завтра 18° 28° 21 Май 18° 29° 22 Май 18° 29°

Дальнее зарубежье 18.05.2018 21:22

Трамп не исключает, что ФБР по политическим мотивам следило за ходом его избирательной кампании на пост президента США

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) имели своего информатора, который по политическим мотивам следил за ходом его предвыборной кампании в 2016 году.

"Доклады подтверждают то, что по меньшей мере один сотрудник ФБР с политическими целями был внедрен в мою предвыборную кампанию в преддверии президентских выборов. Это произошло в самом начале (кампании - ИФ), задолго до того, как вся выдуманная история про связи с Россией стала одной из главных "фейковых" новостей. Если это правда, то это станет самым большим политическим скандалом!" - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Помимо этого, Д.Трамп в очередной раз отметил, что в отношении бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба необходимо провести расследование.

"Почему в отношении Э.Маккейба не проводится расследование в связи с вероятным получением $700 тыс. от демократов в Вирджинии, под руководством лучшего друга Хиллари Клинтон Терри Маколиффа, для его (Э.Маккейба - ИФ) жены, когда та баллотировалась (в Сенат - ИФ)?" - подчеркнул американский президент.

Э.Маккейб неоднократно подвергался критике со стороны Д.Трампа и Республиканской партии США, представители которой обвиняли его в предвзятости.

Так, в прошлом году Д.Трамп заявлял, что недоволен тем, как Э.Маккейб проявил себя в расследовании в отношении его бывшей соперницы на президентских выборах Х.Клинтон. Президент обвинил сотрудника ФБР в предвзятом отношении к расследованию, так как Х.Клинтон оказывала финансовую поддержку супруге Э.Маккейба, когда та баллотировалась в Сенат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ФБР, КАМПАНИЯ


Похожие новости


Трамп заявил о росте своих рейтингов, несмотря на сфабрикованные новости о якобы сговоре с Россией США выйдут из ядерной сделки с Ираном и возобновят санкции - Трамп Трамп склоняется к отказу от сделки по иранскому атому - газета Трамп назвал самообороной свои действия, связанные с "российским делом" Более 1100 экономистов обратились к Трампу с просьбой пересмотреть торговую политику США Трамп думает, где встретиться с Ким Чен Ыном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]