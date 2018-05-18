Первый вице-президент Азербайджана встретилась с гендиректором ЮНЕСКО в Париже

Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева встретилась в пятницу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с генеральным директором организации Одри Азуле, сообщает «AЗЕРТАДЖ».

«О.Азуле выразила признательность М. Алиевой за участие в мероприятии, организованном по случаю 80-летнего юбилея Коиширо Мацууры. Она подчеркнула, что после избрания на эту должность глубже изучила богатую историю отношений между Азербайджаном и ЮНЕСКО, отметила, что двусторонние связи развиваются на высоком уровне, отметив, что в период деятельности внесет вклад в развитие двусторонних отношений»,- говорится в сообщении.

В свою очередь М.Алиева, говоря о «Бакинском процессе», что в нынешнем году отмечается 10-летие данного процесса. Первый вице-президент отметила, что в 2019 году в Баку состоится очередной Всемирный форум по межкультурному диалогу.

«Проводя в последние годы подобные престижные мероприятия, а также участвуя в различных проектах в образовательной, научной и культурной сферах, Азербайджан внес большой вклад в инициативы и деятельность ЮНЕСКО»,- сказала М.Алиева.