Лавров надеется, что США станут учитывать интересы своих союзников и ключевых игроков на международной арене

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что США, продвигая свои национальные интересы на международной арене, будут учитывать и интересы своих союзников, и других международных игроков.

"Очень надеюсь, что США, продвигая свои национальные интересы - экономические и политические - будут учитывать интересы своих союзников. И не только своих союзников, но и других ключевых игроков на международной арене", - сказал С.Лавров, отвечая на вопросы журналистов в Сочи.