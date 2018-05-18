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СНГ 18.05.2018 21:45

Лавров надеется, что США станут учитывать интересы своих союзников и ключевых игроков на международной арене

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что США, продвигая свои национальные интересы на международной арене, будут учитывать и интересы своих союзников, и других международных игроков.

"Очень надеюсь, что США, продвигая свои национальные интересы - экономические и политические - будут учитывать интересы своих союзников. И не только своих союзников, но и других ключевых игроков на международной арене", - сказал С.Лавров, отвечая на вопросы журналистов в Сочи.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, СОЮЗНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]