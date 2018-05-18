МиГ-31 загорелся под Пермью из-за короткого замыкания в двигателях - источник

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31 загорелся на аэродроме под Пермью перед взлетом из-за короткого замыкания, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Пилоты готовились совершить учебно-тренировочный полет, однако при выезде на взлетно-посадочную полосу, по предварительным данным, в двигателях самолета произошло короткое замыкание и начался пожар", - сказал источник.

Самолет был потушен подоспевшей пожарной машиной, оба пилота эвакуировались и не пострадали.

Ранее пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что возгорание правого двигателя самолета "Миг-31" произошло в пятницу вечером при движении по взлетно-посадочной полосе на аэродроме в Пермском крае.

"Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Самолет был без боекомплекта.

В пресс-службе пермского аэропорта не уточнили подробностей происшествия, однако также подтвердили, что инцидент произошел на военной авиабазе "Сокол". "У нас действительно произошел инцидент, но с самолетом воинской части. Все подробности узнавайте на "Соколе", - сказал собеседник.

Как сообщил агентству очевидец происшествия, возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе во время движения самолёта. "Потом самолет остановился, и дальше все стало затягивать черным дымом", - отметил собеседник агентства.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.