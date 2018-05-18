Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю ростом, Brent торгуется у $79,5 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок незначительно меняется в ходе торгов в пятницу и завершает неделю в плюсе на опасениях по поводу поставок топлива на мировой рынок.
Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:44 МСК 18 мая поднялась на $0,17 (0,21%) - до $79,47 за баррель. С начала недели цена контракта выросла на 3%. Brent впервые с 2011 года демонстрирует рост на протяжении шести недель подряд.
Нефть WTI с поставкой в июне на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,11 (0,15%) - до $71,38 за баррель. С понедельника стоимость WTI увеличилась на 1%.
Подъем нефтяного рынка спровоцировали опасения по поводу дефицита топлива на мировом рынке. Инвесторы в первую очередь ожидают сокращения экспорта нефти из Ирана после введения против страны американских санкций, а также с тревогой следят за падающей нефтедобычей в Венесуэле, которая переживает острый экономический кризис.
Тем временем есть вероятность, что после вступления в силу ограничений на поставки иранской нефти другие страны ОПЕК нарастят добычу. Однако многие аналитики отмечают, что картель не станет этого делать с целью добиться баланса спроса и предложения на рынке и поддержать цены на высоком уровне.
Ранее министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ провели телефонные переговоры, в ходе которых списали волатильность нефтяного рынка в последнее время на геополитические факторы, отметив, что объём предложения остается высоким. Министры вновь выразили готовность реализовать меры, обеспечивающие стабильность нефтяного рынка.
Аналитик Jefferies Джейсон Гэммел полагает, что в свете вышеуказанных факторов существует вполне высокая вероятность того, что цены на нефть вернутся на уровень $100 за баррель.
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