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ТЭК 18.05.2018 20:22

Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю ростом, Brent торгуется у $79,5 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок незначительно меняется в ходе торгов в пятницу и завершает неделю в плюсе на опасениях по поводу поставок топлива на мировой рынок.

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:44 МСК 18 мая поднялась на $0,17 (0,21%) - до $79,47 за баррель. С начала недели цена контракта выросла на 3%. Brent впервые с 2011 года демонстрирует рост на протяжении шести недель подряд.

Нефть WTI с поставкой в июне на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,11 (0,15%) - до $71,38 за баррель. С понедельника стоимость WTI увеличилась на 1%.

Подъем нефтяного рынка спровоцировали опасения по поводу дефицита топлива на мировом рынке. Инвесторы в первую очередь ожидают сокращения экспорта нефти из Ирана после введения против страны американских санкций, а также с тревогой следят за падающей нефтедобычей в Венесуэле, которая переживает острый экономический кризис.

Тем временем есть вероятность, что после вступления в силу ограничений на поставки иранской нефти другие страны ОПЕК нарастят добычу. Однако многие аналитики отмечают, что картель не станет этого делать с целью добиться баланса спроса и предложения на рынке и поддержать цены на высоком уровне.

Ранее министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ провели телефонные переговоры, в ходе которых списали волатильность нефтяного рынка в последнее время на геополитические факторы, отметив, что объём предложения остается высоким. Министры вновь выразили готовность реализовать меры, обеспечивающие стабильность нефтяного рынка.

Аналитик Jefferies Джейсон Гэммел полагает, что в свете вышеуказанных факторов существует вполне высокая вероятность того, что цены на нефть вернутся на уровень $100 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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