Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 27° Завтра 18° 28° 21 Май 18° 29° 22 Май 18° 29°

ТЭК 18.05.2018 22:55

Европа может не дождаться "второй волны" СПГ из-за азиатских конкурентов

Долгожданная "вторая волна" сжиженного природного газа (СПГ) может так и не дойти до Европы из-за растущего спроса на это топливо в азиатских странах, опасаются участники профильной конференции Flame, прошедшей в Амстердаме.

Как пишет Interfax Natural Gas Daily, под "второй волной" понимаются проекты, находящиеся на стадии рассмотрения, по которым еще не принято окончательное решение об инвестициях.

Поставки топлива с таких проектов, которые включают в себя расширение существующих терминалов по сжижению топлива в США и Австралии, ожидаются после 2022 года. Однако до Европы этот газ может не дойти, полагают участники конференции.

"Азиатский спрос никуда не делся, и он силен", - заявил консультант McKinsey Марейн ван Диссен. По его оценке, спрос на газ в Азии вырастет с текущих 650 млрд кубометров в год до 1,05 трлн кубометров в год к 2030 году.

Самый быстрый рост спроса на газ ожидается в Китае - с 270 до 540 млрд кубометров, при этом 120 млрд кубометров из них придутся на СПГ. Доля этого топлива в потреблении газа азиатскими клиентами будет расти, поскольку повышающийся спрос не удастся удовлетворить за счет внутренней добычи и импорта газа по газопроводам, полагает эксперт.

Стремительные темпы увеличения спроса в Китае и ограниченные по объему хранилища будут означать, что страна продолжит полагаться на СПГ для улучшения гибкости своих поставок, считает М.ван Диссен.

При этом европейские покупатели демонстрируют пассивное поведение на рынке. В частности, они не готовы идти на риски, которые предполагают долгосрочные контракты на поставку СПГ, в отличие от азиатских конкурентов. И если такая ситуация сохранится, сложно представить, что Европа получит существенную долю газа - она может рассчитывать на поставки только в случае аномально теплой зимы в Азии, отметил участник конференции, пожелавший остаться анонимным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, АЗИЯ, ГАЗ, КОНКУРЕНЦИЯ


Похожие новости


Грузия планирует стать транзитным мостом между Европой и Азией - премьер Баку готов обеспечить выход Центральной Азии к энергетической инфраструктуре Европы – глава МИД Азербайджана Большинство сценариев предполагают рост спроса на газ в Европе - Газпром Поставки энергоресурсов из РФ в Азию будут осуществляться не в ущерб Европе - Дворкович

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]