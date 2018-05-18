Долгожданная "вторая волна" сжиженного природного газа (СПГ) может так и не дойти до Европы из-за растущего спроса на это топливо в азиатских странах, опасаются участники профильной конференции Flame, прошедшей в Амстердаме.

Как пишет Interfax Natural Gas Daily, под "второй волной" понимаются проекты, находящиеся на стадии рассмотрения, по которым еще не принято окончательное решение об инвестициях.

Поставки топлива с таких проектов, которые включают в себя расширение существующих терминалов по сжижению топлива в США и Австралии, ожидаются после 2022 года. Однако до Европы этот газ может не дойти, полагают участники конференции.

"Азиатский спрос никуда не делся, и он силен", - заявил консультант McKinsey Марейн ван Диссен. По его оценке, спрос на газ в Азии вырастет с текущих 650 млрд кубометров в год до 1,05 трлн кубометров в год к 2030 году.

Самый быстрый рост спроса на газ ожидается в Китае - с 270 до 540 млрд кубометров, при этом 120 млрд кубометров из них придутся на СПГ. Доля этого топлива в потреблении газа азиатскими клиентами будет расти, поскольку повышающийся спрос не удастся удовлетворить за счет внутренней добычи и импорта газа по газопроводам, полагает эксперт.

Стремительные темпы увеличения спроса в Китае и ограниченные по объему хранилища будут означать, что страна продолжит полагаться на СПГ для улучшения гибкости своих поставок, считает М.ван Диссен.

При этом европейские покупатели демонстрируют пассивное поведение на рынке. В частности, они не готовы идти на риски, которые предполагают долгосрочные контракты на поставку СПГ, в отличие от азиатских конкурентов. И если такая ситуация сохранится, сложно представить, что Европа получит существенную долю газа - она может рассчитывать на поставки только в случае аномально теплой зимы в Азии, отметил участник конференции, пожелавший остаться анонимным.