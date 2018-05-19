Баку выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины - глава МИД

Азербайджан выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе «принципа двух государств» с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Азербайджан в очередной раз выражает полную солидарность и поддержку справедливому и всестороннему разрешению палестинского вопроса и готов внести свой вклад в этом направлении. Палестино-израильский конфликт должен быть разрешен мирным путем и на основе «принципа двух государств» с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины», подчеркнул Э.Мамедъяров, выступая в пятницу на чрезвычайном саммите (ОИС) в Стамбуле.
Он подчеркнул, что убийство более 60 палестинцев и ранение 2 тыс. человек неприемлемо. «Страны - члены ОИС должны прилагать больше усилий для того, чтобы остановить и осудить это кровопролитие», указал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.
По словам Э.Мамедъярова, признание президентом США Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства Соединенных Штатов в этот город противоречит международному праву и резолюции ООН от 1980 года.
«Очевидно, что, несмотря на многочисленные предупреждения, этот шаг разбил надежды на достижение справедливого и устойчивого разрешения палестино-израильского конфликта и открыл путь к гуманитарной катастрофе», - сказал министр.
Э.Мамедъяров также сообщил, что по просьбе палестинстких структур Азербайджан в конце 2018 года готов оказать поддержку в организации годового заседания посольств Палестины, аккредитованных в странах Азии.
Н.Аббасова
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