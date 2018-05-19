Один человек погиб, двое ранено при стрельбе в школе в штате Джорджия в США - телеканал

При стрельбе на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон (штат Джоржия, США) погибла женщина, еще два человека были ранены, сообщает телеканал 11alive.
"Власти сообщают, что 21-летняя девушка была доставлена в госпиталь с огнестрельными ранениями ноги, еще одна жертва - беременная женщина, предположительно, была избита во время происшествия, третья женщина в возрасте около 40 лет была убита тремя выстрелами", - отмечается в сообщении.
Телеканал также сообщает, что на месте происшествия находится большое количество полицейских автомобилей.
По сообщениям телеканала, в учебном заведении, рядом с общежитием которого на парковке произошла стрельба - 1300 учащихся. В пятницу вечером (утро субботы по Московскому времени) в школе проходила выпускная церемония.
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