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Дальнее зарубежье 19.05.2018 09:34

Один человек погиб, двое ранено при стрельбе в школе в штате Джорджия в США - телеканал

При стрельбе на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон (штат Джоржия, США) погибла женщина, еще два человека были ранены, сообщает телеканал 11alive.

"Власти сообщают, что 21-летняя девушка была доставлена в госпиталь с огнестрельными ранениями ноги, еще одна жертва - беременная женщина, предположительно, была избита во время происшествия, третья женщина в возрасте около 40 лет была убита тремя выстрелами", - отмечается в сообщении.

Телеканал также сообщает, что на месте происшествия находится большое количество полицейских автомобилей.

По сообщениям телеканала, в учебном заведении, рядом с общежитием которого на парковке произошла стрельба - 1300 учащихся. В пятницу вечером (утро субботы по Московскому времени) в школе проходила выпускная церемония.

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Тэги: США, АТЛАНТА, ШКОЛА, СТРЕЛЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]