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Дальнее зарубежье 19.05.2018 09:36

На борту разбившегося на Кубе самолета находились 110 человек, 108 из них погибли

Мексиканская авиакомпания Global Air объявила, что на борту ее самолета, разбившегося близ Гаваны, находилось 110 пассажиров и членов экипажа, сообщают кубинские СМИ.

По данным этой авиакомпании, также известной как Damojh, речь идёт о 104 пассажирах и шести мексиканских членах экипажа. Как сообщалось, среди пассажиров пять иностранцев. Остальные - граждане Кубы. Согласно последним данным, двое из погибших - граждане Аргентины.

Самолёт был арендован у мексиканской авиакомпании кубинской Cubana de Aviacion и выполнял внутренний рейс.

Согласно информации кубинской газеты "Гранма", из всех находившихся на борту людей в живых сейчас остаются только две женщины. Они были доставлены в больницу в Гаване в тяжелом состоянии. Ещё одна госпитализированная пострадавшая скончалась от полученных травм. Таким образом, согласно имеющимся данным, авиакатастрофа унесла жизни 108 человек.

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Тэги: КУБА, САМОЛЕТ, АВИАКОМПАНИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]