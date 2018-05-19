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Дальнее зарубежье 19.05.2018 10:30

Госсекретарь США 21 мая выступит с речью о политике Вашингтона после выхода из СВПД

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник огласит направление политики Вашингтона по отношению к Ирану после того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте госдепа.

Выступление М.Помпео, обозначенное как "После сделки: новая стратегия в отношении Ирана", состоится в 9:00 по местному времени (16:00 мск) на мероприятии фонда "Наследие".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД по иранскому атому, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.

В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.

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Тэги: США, ИРАН, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]